Nintendo arremetió contra influencer con un nombre inspirado en Pokémon

Nintendo simplemente no tolera ningún tipo de contenido no oficial basado en sus creaciones. No importa si son juegos creados por fans, carreras de autos o productos piratas, la compañía japonesa tiene una tolerancia cero para ese tipo de infracciones a su propiedad intelectual.

Es por eso que a nadie debería sorprenderle que recientemente la compañía detrás de Mario y Link decidiera emprender acciones contra una influencer y streamer apodada como Pokeprincxss en una clara referencia a Pokémon.

Resulta que, según detalla Gamerant, un par de meses atrás esta mujer que se hizo conocida mediante plataformas como TikTok y Twitch recibió un correo electrónico por parte de LegalZoom donde se explicaba que Nintendo le había emitido una orden de cesar y desistir en su contra.

Pokeprincxss contó que contrató a un abogado para lidiar con este problema y que eventualmente tuvo que cambiar su nombre virtual para evitar más conflictos con la compañía.

Pero ¿por qué Nintendo decidió tomar medidas contra Pokeprincxss? Considerando que ella no es la única persona en internet que tiene un apodo ligado a Pokémon, esta acción de la compañía podría parecer un poco desproporcionada. No obstante, la propia influencer que ahora se hace llamar Digitalprincxss reconoce que hay que poner otros antecedentes sobre la mesa.

Ante todo, cabe señalar que la orden de cesar y desistir de Nintendo contra la tiktoker llegó luego de que ella intentara patentar su nombre. Por otra parte, la infracción planteada por Nintendo también tomaba en cuenta que la influencer estaba vendiendo productos con imágenes de personajes de Pokémon.

Además, en un video donde explicó su cambio de nombre, Digitalprincxss señaló que otro factor en las acciones de Nintendo también habría sido el hecho de que ella mantiene una página de OnlyFans donde comparte contenido para adultos.

“Nintendo no quiere que la gente piense que estoy de alguna manera, modo o forma afiliada con ellos o que tengo una asociación con ellos, y todo se reduce a que soy un artista para adultos”, señaló la influencer. “Nintendo es una empresa familiar, por lo que no quieren que eso arruine en absoluto su reputación ni nada, si la gente piensa que ellos y yo estamos afiliados”.

Pese a que en su video Pokeprincxss planteó que esta situación “apestaba”, en una declaración a Kotaku reconoció que no está molesta con Nintendo.

“Quiero dejar en claro que no estoy tratando de hacerme la víctima en la situación, y solo espero ser alguien de quien la gente pueda aprender y no cometer los mismos errores que yo”, señaló la influencer. “Todavía amo a Nintendo y siempre los apoyaré”.

Finalmente cabe señalar que, además de cambiar su nombre, Pokeprincxss tendrá que pagarle a Nintendo por los productos que vendió infringiendo sus derechos de autor.