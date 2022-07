Nintendo compró un estudio de cine para realizar proyectos basados en sus videojuegos

Si el proyecto animado de Mario todavía no los convencía de las ambiciones de Nintendo el terreno del cine, probablemente la nueva compra de la compañía japonesa lo hará.

Este jueves Nintendo anunció que adquirió a Dynamo Pictures, una compañía japonesa conocida por su trabajo en el terreno de la animación digital (CG) y que ha estado involucrada en algunos aspectos de la realización de apuestas como Dragon Ball Super: Super Hero y Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance.

De acuerdo al anuncio de Nintendo, debido a esta nueva adquisición Dynamo Pictures ahora se llamará Nintendo Pictures y se “centrará en el desarrollo de contenido visual utilizando la propiedad intelectual Nintendo” encargándose de la “planificación y producción de contenido visual, incluida la animación CG”.

Si bien todavía es muy pronto para saber qué proyectos desarrollará Nintendo de la mano de su nuevo estudio, cabe recordar que durante 2020 el propio presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, ya había informado que estaban planeando “iniciativas de expansión de contenido visual” para las propiedades de la empresa como parte de una apuesta que no solo se limitaría al cine.

Pero mientras los planes de Nintendo Pictures aún no son revelados y recién se espera que esta adquisición se complete el 3 de octubre de este año, el próximo proyecto de Nintendo para el cine, la película de Super Mario Bros desarrollada por Illumination, se presentará en abril de 2023. Todo mientras Sega no solo prepara un universo de Sonic, sino que también tendría en la mira proyectos de Persona y desde Sony con PlayStation Studios están trabajando en series de The Last of Us y Horizon, una película de Gran Turismo y la saga cinematográfica de Uncharted.