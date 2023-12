Nintendo da a conocer los 30 juegos más vendidos en la eShop de Japón

Desde Nintendo han dado a conocer los 30 videojuegos de Nintendo Switch más vendidos durante 2023 en la eShop japonesa, listado que es liderado por el exito viral Suika Game.

El juego que se volvió popular en los últimos meses del año supera de esta forma a importantes lanzamientos de Nintendo como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Pikmin 3.

Junto con tener títulos nuevos el listado cuenta con clásicos de la consola como Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Acá te dejamos el listado completo: