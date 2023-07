Nintendo lidera los mejores videojuegos del primer semestre de 2023 según Metacritic

El indexador de críticas Metacritic reveló un listado con los 20 videojuegos mejor valorados por la crítica durante el primer semestre de este año, situando en lo más alto a dos videojuegos exclusivos de Nintendo.

El videojuego más aclamado, obviamente, es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual logró una calificación casi perfecta de 96/100. En tanto, de cerca le sigue la remasterización de Metroid Prime con 94/100.

El podio lo completa otra nueva versión de un videojuego antiguo, ya que la nueva versión de Resident Evil 4 logró una recepción altísima de un 93/100.

Solo 1 videojuego adicional superó la barrera superior a los 90 puntos, con el lanzamiento que concretó Capcom con Street Fighter 6.

A continuación tienen la lista completa:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 96

Metroid Prime Remastered (Switch) – 94

Resident Evil 4 remake (PS5) – 93

Street Fighter 6 (PS5) – 92

Dead Space (PS5) – 89

Final Fantasy XVI (PS5) – 88

Theatrhythm Final Bar Line (Switch) – 87

Hi-Fi Rush (Xbox Series X) – 87

Diablo IV (PC) – 87

Star Wars Jedi: Survivor (PS5) – 85

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch) – 85

Humanity (PS5) – 85

A Space For The Unbound (Switch) – 85

Octopath Traveler II (Switch) – 84

The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) – 84

Hogwarts Legacy (PS5) – 84

Cassette Beasts (PC) – 84

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Switch) – 83

Age of Wonders 4 (PC) – 83