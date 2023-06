Nintendo tendría planeado realizar un Direct en julio según un reporte

Nintendo estaría preparando un Direct para julio próximo según se conoció recientemente.

Aunque por el momento no existe ningún tipo de confirmación, la información proviene desde el conocido insider Jeff Grubb, quioen señaló que ha escuchado reportes al respecto.

“Según los primeros rumores, algo va a ocurrir en julio, es decir, el mes que viene. No tengo ni idea de si se tratará de un Direct propiamente dicho, o de un Partner Direct, o de un Direct de exhibición de terceros, o como quieran llamarlo, un Direct mini, pero no esperéis nada de ese tipo al menos hasta el mes que viene, si es que llega a producirse. Como he dicho, rumores”, mencionó.

Cabe mencionar que actualmente Nintendo tiene varios juegos importantes en camino como Pikmin 4 o Metroid Prime 4, de los cuales se desconocen varios detalles.

Sin una confirmación, por el momento queda esperar para ver si Nintendo realiza una presentación en las próximas semanas.