No esperen muchas escenas de El Pingüino en The Batman

Parece que el Pingüino no tendrá una presencia muy importante durante The Batman y es que aunque aún no hay detalles respecto al rol que jugará el villano en la nueva película del Caballero Oscuro, recientemente el propio Colin Farrell advirtió que su participación en la cinta dirigida por Matt Reeves es bastante acotada.

Si bien todo apunta a que Oswald Cobblepot será más que un cameo en la historia de The Batman, en una reciente conversación con el podcast Happy Sad Confused el actor detrás del villano contó que su papel no abarcaría más de 10 minutos de la cinta.

“Solo estoy en ella durante cinco o seis escenas así que no puedo esperar a ver la película porque mi presencia no la arruinará“, dijo Farrell. “Es un regalo para mí. Me sentiré un poco incómodo durante los jodidos nueve minutos que tengo y luego el resto no puedo esperar a ver cómo (Matt Reeves) dio vida a este mundo”.

Durante la misma entrevista Farrell elogió a elementos como el diseño de producción, la música y el elenco de la película. Todo además de abordar las complicaciones en el rodaje debido a la pandemia.

“Obviamente el covid comenzó a apoderarse del mundo mientras estábamos filmando y me fui de Londres en marzo (de 2020) y permanecimos paralizados durante cuatro o cinco meses. Y luego volvimos y Robert (Pattinson) se enfermó y eso fue como: ‘¿El jodido Batman tiene COVID?’”, relató Farrell.

El estreno de The Batman está programado para marzo de 2022 y, además de Farrell como el Pingüino, contará con Robert Pattinson como el héroe titular, Zoë Kravitz como Catwoman, Jefrey Wright como James Gordon y Paul Dano como Riddler, quien se espera que sea el villano principal.