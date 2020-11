“No fue una decisión fácil”: Gal Gadot se refirió al estreno simultáneo de Wonder Woman 1984 en cines y HBO Max

Después de meses de incertidumbre sobre lo que pasaría con la película, el miércoles pasado Warner Bros finalmente anunció que Wonder Woman 1984 efectivamente se estrenará en algunos cines del mundo el próximo 25 de diciembre. Todo mientras, debido a la pandemia, la película también debutará ese mismo día mediante HBO Max.

Por supuesto, esta resolución estaba dentro de las posiblidades para el futuro de la cinta en el contexto de la pandemia y aunque plantea varias interrogantes sobre su debut fuera de Estados Unidos ya es una decisión final que Gal Gadot y Patty Jenkins confirmaron a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz tras Wonder Woman comentó que la decisión de presentar la película de esta manera no fue fácil. Tengan en cuenta que Wonder Woman 1984 fue retrasada varias veces y es una producción con un considerable presupuesto. No obstante, Gadot destacó que está orgullosa de esta entrega y espera que las personas la disfruten en el formato que prefieran verla.

“Es la hora. Todos hemos esperado mucho tiempo para que llegue esto“, escribió Gadot. “No puedo decirles lo emocionada que estoy de que todos ustedes vean esta película. No fue una decisión fácil y nunca pensamos que tendríamos que pausar el lanzamiento durante tanto tiempo, pero el Covid sacudió todos nuestros mundos”.

“Creemos que la película nunca ha sido tan relevante y esperamos que les traiga alegría, esperanza y amor a sus corazones”, añadió. “Wonder Woman 1984 es especial para mí y solo puedo esperar que también lo sea para ustedes. Hemos puesto nuestro corazón y nuestra alma en ella. Entonces ... pueden verla EN CINES (están haciendo un trabajo increíble para mantenerlos seguros) y pueden verla en HBO Max desde sus hogares. Les envío mi amor. Manténganse a salvo y usen una m. ¡Felices fiestas a todos! Dejen que la luz brille”.

Por su parte Patty Jenkins, la directora de la película, señaló: “El tiempo ha llegado. En algún momento tienes que elegir compartir el amor y la alegría que tienes para dar, por encima de todo lo demás. Amamos nuestra película como amamos a nuestros fanáticos, por lo que realmente esperamos que nuestra película traiga un poco de alegría y un respiro para todos ustedes en esta temporada navideña”.

Durante los últimos meses Jenkins ha manifestado su preocupación por el futuro de los cines en medio de la contingencia, por lo que concluyó su declaración invitando a los fanáticos a ver la cinta en pantalla grande donde sea seguro hacerlo.

“Véanla EN CINES donde es seguro hacerlo (vean el gran trabajo que han hecho los cines para que sea así) y, donde no lo es, estará disponible en la seguridad de su propia casa en HBO Max. Felices fiestas a todos ustedes“, sentenció Jenkins. “Esperamos que disfruten de nuestra película tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”.

HBO Max no está disponible en Latinoamérica y en varios países los cines aún no han vuelto a operar, por lo que ante las preguntas al respecto Jenkins además comentó que el plan sería extender por bastante tiempo la presencia de Wonder Woman 1984 en cartelera.

“Buena pregunta. Tenemos planes de mantenerla en los cines durante bastante tiempo y, con suerte, el tiempo suficiente para que siga estando allí cuando los cines de todo el mundo estén abiertos”, escribió Jenkins.

Por ahora, Wonder Woman 1984 comenzará a presentarse el 25 de diciembre.