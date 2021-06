No te pierdas un nuevo vistazo a No More Heroes 3

En un par de meses más llegará No More Heroes III, y desde Nintendo dieron a conocer un nuevo gameplay del título, el cual se extiende por 25 minutos y muestra un poco más como lucirá el regreso de Travis.

No More Heroes III es desarrollado por Grasshopper Manufacture e inicialmente se esperaba que fuera lanzado en 2020, sin embargo debido a la pandemia es que se retrasó hasta 2021.

Por otro lado, recientemente No More Heroes y No More Heroes 2: Desperate Struggle llegaron a PC a través de Steam, para todos los que se quieran sumar a la saga previo al lanzamiento de la nueva entrega.

No More Heroes III llegará el próximo 27 de agosto a la Nintendo Switch.