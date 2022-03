No tener una doncella en Elden Ring es el nuevo trolleo que se ha popularizado en el videojuego

El pasado 25 de febrero, los fanáticos de los videojuegos recibieron finalmente Elden Ring, el título desarrollado por FromSoftware y que contó con una pequeña colaboración del escritor de Game of Thrones, George R. R. Martin.

Pero a los pocos días de lanzamiento del juego, ya han salido memes en toda internet, esta vez haciendo referencia a un particular insulto. Luego de que pasar pasar el área de tutoriales y vencer al primer minijefe, un extraño NPC se burlará de ti por no tener una acompañante femenina. “No tienes doncella. Un pequeño jugador, completamente divorciado de la fuerza de las runas”, dice Varré, el personaje en cuestión.

A lo que se refiere el NPC, es que se necesita una guía de “doncella” que permita convertir las runas que se recogen en ganancias de estadísticas, la cual posteriormente aparece a medida que se avanza en el juego. Ahora los usuarios de Elden Ring, han tomado el término “maidenless” o sin doncella en español para referirse a los jugadores de baja habilidad o también como insulto en la vida real para las personas sin pareja.

Por su puesto, los memes no se hicieron esperar y los usuarios de Twitter ya han compartido divertidos chistes al respecto.

Un usuario en Twitter se molestó directamente con el NPC, ya que todos en la vida real le preguntan si tiene una novia y ahora Elden Ring también se lo pregunta.

Un hilo de Twitter se volvió viral luego de que una persona exigiera un reembolso porque Elden Ring le resultó demasiado difícil. En respuesta, un usuario usó un video de Bob Esponja y lo calificó como un “maidenless”.

Si no has encontrado a tu doncella en Elden Ring o en la vida real, tanto en la historia del juego como en la realidad eventualmente aparecerán. No obstante, el término “maidenless” ya es todo un chiste interno en la comunidad del videojuego y puede que se expanda a otros medios.