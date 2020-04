Todo sobre Ladino, el oscuro contrabandista que llega a Animal Crossing

El 23 de abril, Animal Crossing New Horizons recibirá su segunda y hasta ahora más importante actualización de contenido. Se trata del update del “Día de la Naturaleza”, el cual no solo traerá el evento relacionado a este día -que te premiará con millas realizando acciones verdes en tu isla- que incluye la llegada de Gandulio y los arbustos decorativos, sino que también significa el arribo de uno de los antagonistas más populares de la serie: Ladino.

Redd, como es su nombre en inglés, es un zorro que ha estado presente ya en varias entregas de la serie, siempre ofreciendo algún tipo de mercado informal, con alguna pillería entre medio. El lore del juego dice que Ladino y Tom Nook se conocieron en la juventud, pero un incidente los separó, un incidente que como todo lo que pasa en Animal Crossing, tiene que ver con dinero.

Por lo mismo, Ladino no formaba parte del staff de visitantes que llegan a la isla a ofrecer sus productos. Pero la astucia del zorro hará que de todas formas llegue con su oferta a partir del 23 de abril.

¿Dónde podrás ubicar a Ladino? Si te fijas bien, en la parte trasera de tu isla, lo más al norte posible, hay una pequeña, casi imperceptible, playa pequeña de difícil acceso si es que no tienes la escalera. Muchos la llamaban la playa privada y era muy extraño que este pedacito de isla estuviese presente en cada isla producida por el juego. Pues bien, allí es como llegará a través de su barco, llamado el Navío Ambulante de Ladino, este zorro a ofrecer su mercancía, suponemos que a espaldas de Tom Nook.

Tal como su rol en New Leaf, Ladino será en encargado de traernos obras de arte, tanto pinturas como esculturas, las que podremos usar para decorar nuestras casas, nuestra isla o desplegar en la nueva Galería del Museo que también llegará con la actualización. Pero ojo, que no es llegar y comprar.

La oferta que nos da Ladino siempre trae obras falsas, de hecho, la mayoría siempre lo es, y una o dos son verdaderas. Para eso, podremos inspeccionar los cuadros y esculturas antes de comprarlos. Las falsificaciones siempre tienen detalles que saltan a la vista: un color diferente, un elemento que falta o una mano abierta en vez de cerrada en una escultura, por ejemplo. Obviamente salvo que seas un experto en arte, tendrás que acudir al viejo y querido Google para saber efectivamente cuál es la obra correcta porque ojo, Blathers solo acepta obras genuinas en el museo.

En New Leaf solo podías comprar un artículo de su tienda al día, y esperamos que eso se mantenga acá, aunque también se ve que habrá otro tipo de objetos como antigüedades que también se sumarán y esos, hasta que llegue la actualización, no sabremos como operarán exactamente, así como saber cada cuánto tiempo estará presente este escurridizo y no muy bien intencionado zorro.