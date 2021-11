Nueva filtración de Nvidia sugiera que más títulos de PlayStation llegarán a PC

Hace unos meses Nvidia sufrió una enorme filtración de juegos que llegarían a PC, y aunque señalaron que era una lista de referencia con títulos que no necesariamente existían, varios de estos se han ido confirmando con el paso de las semanas como Alan Wake Remastered, Uncharted: Legacy of Thieves Edition y Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition. Ahora una nueva filtración, apunta a un listado de juegos de PlayStation llegarán a PC.

Esta nueva información, apunta a que Ghost of Tsushima y Uncharted: Legacy of Thieves Collection llegarán en febrero a PC, mientras que Death Stranding: Director’s Cut lo hará en Marzo, para luego dar paso a Returnal en abril y Sackboy: Una aventura a lo grande en mayo.

Esta nueva información, apunta a que la lista luego seguiría con Horizon Forbidden West en septiembre y Ratchet & CLank en octubre.

Aunque por el momento estos lanzamientos no están confirmados, en caso de confirmarse significa que se iría poco a poco reduciendo el tiempo de diferencia en el lanzamiento entre consola y PC.