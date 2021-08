Nueva imagen filtrada ofrecería un mejor vistazo al traje de Kamala en la serie de Ms. Marvel

Marvel Studios todavía no fija una fecha de estreno para su nueva serie centrada en las aventuras de Ms. Marvel, sin embargo, mientras la compañía parece estar enfocada en lo que será su primera incursión animada de la mano de What If...? y el próximo estreno del programa de Hawkeye, durante esta semana se dio a conocer una nueva foto que correspondería al debut de Kamala Khan en el MCU.

La imagen que comenzó a difundirse a través de redes sociales aparentemente corresponde a un diseño para material promocional, pero ofrece un vistazo mucho más claro al traje que la actriz Iman Vellani lucirá como Kamala en la nueva serie de Marvel Studios.

Si bien traje de Kamala fue anticipado por varias fotos del set, este vistazo presenta más detalles de la caracterización de la heroína e incluso podría tantear un nuevo poder para su arsenal de habilidades. Después de todo, en la supuesta imagen promocional aparece una especie de construcción violeta sobre la mano de Ms. Marvel, pero por ahora se desconoce si esta será una variación de sus clásicos poderes de crecimiento o una nueva habilidad para la versión del personaje en el MCU.

En ese sentido, cabe destacar que por ahora esto permanece en el terreno de los supuestos y tendremos que esperar por actualizaciones de Disney para tener más claridad al respecto.

La serie de Ms. Marvel aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que debute durante este año en Disney Plus.