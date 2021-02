Nueva serie documental sobre Nintendo se estrenará en marzo

Desde Deadline reportan que Playing with Power: The Nintendo Story, una docuserie basada en la historia de Nintendo, llegará a Crackle desde el 1 de marzo.

El proyecto es dirigido por Jeremy Snead (Video Games: The Movie) y producido por el actor Sean Astin (El Señor de los Anillos), quien además actuará como narrador.

La serie constará de cinco episodios y narrará la historia de Nintendo desde sus orígenes durante el siglo XIX hasta la época moderna, apoyada por entrevistas a personajes como Wil Wheaton, Alison Haislip, el cofundador de Nintendo of America Ron Judy, el cofundador de Atari Nolan Bushnell, el antiguo presidente de Sega of America Tom Kalinske, el antiguo presidente de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé, y el director de Xbox Phil Spencer.

De acuerdo a Deadline, Sean Astin expresó que contar la historia de Nintendo era una “meta ambiciosa”, pero que “poco a poco, a lo largo de cuatro años, la serie realmente tomó forma. Pienso que hemos creado un viaje de cinco partes que abrirá el mundo de los videojuegos y de esta legendaria compañía de una manera que mucha gente jamás ha visto”.

Todos los capítulos llegarán a Crackle desde el 1 de marzo, servicio que en Chile está disponible a través de Claro Video.