Nuevas fotos del rodaje de Indiana Jones 5 podrían confirmar un curioso rumor sobre la película

Indiana Jones 5 continúa desarrollando su rodaje en la región de Sicilia en Italia, por lo que aunque aún no hay muchos detalles oficiales de la película que volverá a mostrar a Harrison Ford como el Dr. Henry Jones Jr, siguen surgiendo imágenes del rodaje que podrían revelar algunas pistas sobre la trama.

Particularmente durante esta semana desde The Daily Mail captaron varias fotos del rodaje de Indiana Jones 5 que no solo muestran a Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge como sus respectivos personajes, sino que también podrían agregar un grado de validez a un curioso rumor sobre la producción dirigida por James Mangold (Logan).

En ese sentido, aunque aún no hay nada completamente confirmado, tenemos que advertirles que estas fotos podrían involucrar spoilers sobre Indiana Jones 5.

Como señalamos anteriormente las fotos publicadas por The Daily Mail muestran a Harrison Ford como Indiana Jones y Phoebe Waller-Bridge como un nuevo personaje que debutará en esta cinta. Y concretamente se puede apreciar como la actriz de Fleabag parece rescatar a Indy después de un aparente aterrizaje con paracaídas.

Pero eso no es lo más llamativo de estos registros ya que aunque todo apunta a que Indiana Jones 5 estará ambientada en la década de los ‘60, otras fotos del set muestran a varios actores caracterizados como soldados romanos.

Por supuesto, aunque se podrían dar otras explicaciones para el vestuario de esos personajes, sin duda la aparición de soldados romanos podría agregar un grado de credibilidad a un rumor compartido por ViewerAnon y que sostiene que Indiana Jones 5 supuestamente sería una película que involucraría viajes en el tiempo.

“Escuché esto hace un par de meses y no podía creerlo, pero alguien acaba de confirmar y siento que necesito decir esto en voz alta: INDIANA JONES 5 es ... ¿una película de viajes en el tiempo?”, señaló ViewerAnon en un tweet del pasado 13 de octubre.

Si bien este supuesto aspecto de la historia de Indiana Jones 5 aún no está confirmado, cabe señalar que considerando que la película más reciente del personaje, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, involucró extraterrestres, esto tampoco suena como algo completamente descabellado para la franquicia del arqueólogo e incluso sería fácil especular respecto a cómo este aparente viaje al pasado de Indy se podría conjugar con la rumoreada trama enmarcada en la carrera espacial y que posicionaría al personaje de Mads Mikkelsen como un ex-científico nazi.

Indiana Jones 5 pretende estrenarse en julio de 2022.