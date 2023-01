Nuevas fotos y una sinopsis para el regreso de The Flash anticipan el bucle temporal que vivirá Barry Allen

Solo restan algunos días para que The CW estrene el primer episodio de la última temporada de The Flash en Estados Unidos por lo que ya se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el retorno del programa.

Ante todo durante esta semana se lanzó un nueva sinopsis para “Wednesday Ever After”, el primer episodio del último ciclo de The Flash.

Esta descripción de la trama reafirma algo que ya se tanteó en el tráiler para la despedida de la serie y es que Barry Allen tratará de controlar el futuro. No obstante, su plan no saldrá bien y con Iris tendrán que vivir una y otra vez el mismo día.

“Barry (Grant Gustin) crea un libro de mapas para guiarlo a él y a Iris (Candice Patton) a lo largo de su futuro para mantenerla a salvo, pero los resultados no son los que esperaba. y en cambio, reviven el mismo día una y otra vez”, dice la sinopsis. “Joe (Jesse L. Martin) tiene una conversación sincera con Cecile (Danielle Nicolet). Se presenta un nuevo gran mal en Team Flash, y amigos y enemigos, viejos y nuevos, comienzan a descender sobre Central City. Vanessa Parise dirigió el episodio con la historia de Eric Wallace y guión de Thomas Pound y Sarah Tarkoff”.

En paralelo a esa información, The CW también compartió las fotos promocionales de “Wednesday Ever After” que aunque no muestran el bucle temporal destacan a Flash en acción.

La última temporada de The Flash se estrenará el 9 de febrero en Estados Unidos.