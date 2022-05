Nuevos videos del rodaje ofrecen otro acercamiento al mundo de la serie de The Last of Us

Mientras aún no hay una fecha de estreno en el horizonte, la serie de The Last of Us continúa desarrollando sus filmaciones en la ciudad de Calgary en Canadá por lo que aunque pese a que todavía no existen muchos acercamientos oficiales a la serie, por cortesía de sus filmaciones al aire libre ahora se destaparon más vistazos a su propuesta.

Particularmente durante esta semana comenzaron a circular videos que muestran el rodaje de una escena que no solo involucró vehículos militares, sino que también incluía grupos de personas en las calles gritando frases como “¡Libertad!” y “¡A la mierda FEDRA!”.

Como recordarán, FEDRA es la Agencia Federal de Respuesta a Desastres que en el videojuego original de Naughty Dog es la entidad responsable de las zonas de cuarentena.

Pero aunque muchos ya especulan que aquella escena podría servir para establecer el mundo de la serie o contar el trasfondo de algún grupo, otras imágenes del rodaje nos llevan de vuelta a los protagonistas y anticipan una secuencia de Ellie y Joel casi idéntica al título de 2013.

Y, si eso no es suficiente para ustedes, también han aparecido fotos que muestran cómo se caracterizará el mundo post-apocalíptico del videojuego en esta serie que será protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

La serie de The Last of Us aún no tiene una fecha de estreno.