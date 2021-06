Nunca hay suficiente murciélago para DC: Se viene otro cómic de Batman a cargo de John Ridley y Olivier Coipel

La historia del nuevo Batman, Jace Fox, seguirá expandiéndose. DC Comics reveló que el escritor John Ridley se hará cargo de un nuevo cómic tras su trabajo que comenzó en la saga Future State.

Lo más llamativo es su colaborador, ya que a cargo de los dibujos estará el francés Olivier Coipel, conocido por su trabajo en House of M, Thor y The Magic Order.

El cómic será conocido bajo el nombre de I Am Batman, que actuará como continuación de los sucesos de Future State: The Next Batman, The Next Batmasn: Second Sond y Future State: Gotham.

Tengan en cuenta que en la actualidad el hombre murciélago tiene más series que ningún otro personaje, incluyendo a Batman, Detective Comics, Batman: The Detective, Batman: Urban Legends, Batman/Fortnite, The Next Batman: Second Son, Batman/Superman, Batman: Reptilian, Batman & Scooby Doo. Batman/Catwoman, Batman: The Adventure Continues, Batman: Black & White y Batman: Legends of the Dark Knight.

El anuncio de I Am Batman demuestra que siempre hay espacio para una más.