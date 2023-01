Obsidian Entertainment estuvo cerca de hacer un RPG de The Walking Dead

El co fundador de Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, dio a conocer que el estudio estuvo cerca de realizar un juego RPG basado en el universo de The Walking Dead.

De acuerdo a lo que dio a conocer (Vía NME), este juego nunca logró avanzar debido a la falta de interés por parte de los editores. Cabe recordar que The Walking Dead tuvo múltiples juegos y por el momento se desconoce en que momento el estudio intentó hacer el juego.

Los dichos llegan mientras se refería a los juegos que no han logrado ver la luz del estudio, a la vez que menciona que también intentaron hacer uno de Rick and Morty, el cual no prosperó tras la adquisición por parte de Microsoft.

A pesar de estos juegos que nunca vieron la luz, el estudio ha trabajado en varios juegos en los últimos años, lanzando Grounded en 2022 y desarrollando el esperado RPG, Avowed.