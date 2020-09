Obviamente ya hay versiones pirateadas de Tenet en las páginas de torrents

En un movimiento que se veía venir desde que Warner Bros optó por llevar a cabo el estreno de Tenet de manera diferida y mientras muchos países alrededor del mundo aún permanecen con sus cines cerrados debido a la pandemia, diversas copias piratas de la nueva película de Christopher Nolan ha comenzado a aparecer en las páginas de torrents.

De acuerdo a TorrentFreak, en este momento existen varias copias de Tenet en esos sitios. Dichas versiones son principalmente copias apodadas como CAM. Es decir, son las típicas versiones piratas de películas que fueron grabadas desde el cine, no tienen una buena calidad de audio o imagen y usualmente cuentan con un ruidoso público.

TorrentFreak dice que el origen de estas copias piratas de Tenet no está claro, pero hay versiones que cuentan con subtítulos en alemán y coreano. Todo mientras también existe una copia que promociona a un sitio de apuestas.

Por supuesto, pese a que muchas personas están intrigadas por la propuesta de Tenet y no son pocos los que quieren ver la nueva película de Nolan, este tipo de copias pirata no son lo más cotizado ya que simplemente no tienen una buena calidad.

Sin embargo, desde Warner Bros. igual están preocupados por esta situación y en Variety dicen que “el estudio detrás de Tenet se ha movido agresivamente para intentar que se retiren las copias pirateadas de la película”.

Evidentemente el surgimiento de versiones pirateadas de películas no es algo nuevo. No obstante, en el contexto de la pandemia, esta práctica se torna más llamativa considerando que los estudios están presentando sus películas solo en algunos mercados y otras entregas están debutando directamente en formato VOD.