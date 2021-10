Oscar Isaac dice que Moon Knight es el proyecto más desafiante de su carrera

Marvel Studios todavía no revela muchos detalles sobre la nueva serie de Moon Knight, pero recientemente Oscar Isaac se encargó de aclarar que está muy entusiasmado con el nuevo proyecto de la compañía.

En el marco del podcast “Awards Circuit” de Variety, Isaac fue consultado respecto a su participación en la serie de Moon Knight y aunque obviamente no reveló nada nuevo sobre la trama, no dudó en calificar a este como el proyecto más desafiante de su carrera.

Pero antes Isaac arrancó comentado que filmar Moon Knight fue una experiencia completamente nueva para él ya que es la primera vez que encabeza y produce un proyecto de esa envergadura. Todo mientras también remarcó que “fue un gran riesgo” porque no estaba seguro si quería embarcarse en otra gran franquicia (recuerden que Isaac interpretó a Poe Dameron en la trilogía de secuelas de Star Wars).

No obstante, el actor que también participará en la nueva adaptación de Dune también contó que sus aprehensiones sobre Moon Knight no tardaron en disiparse.

“Al hablar con Kevin (Feige, el presidente de Marvel Studios) le dije que llegaría con estas grandes ideas y, que si no le gustaban (al equipo creativo) era completamente justo porque por lo menos lo sabremos y no estaremos en una disputa durante esto que sería horrible”, dijo Isaac. “Pero inmediatamente lo vimos todo y entre más investigaba la historia, más me conmovía y encontraba espacio para hacer cosas que nunca había hecho antes y sobre las que tenía curiosidad y quería hacer”.

“Entonces lo que pasó es que cada mañana, cuando sonaba la alarma, no podía esperar para llegar al set. Y era la mayor carga laboral que he tenido en mi carrera y lo más desafiante por la gran cantidad de cosas que tuvimos que hacer en ocho meses, y aún así, no podía esperar para ponerme a trabajar”, agregó el actor.

Durante el podcast Isaac también mencionó que uno de los elementos que lo atrajo al proyecto fue la propuesta para la serie y los trabajos anteriores del director Mohamed Diab. Todo mientras también abordó su colaboración con Ethan Hawke y May Calamawy. “Eramos como esta trifecta, esta unidad”, dijo Isaac sobre su trabajo con los actores cuyos papeles aún no son revelados.

La serie de Moon Knight todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero Isaac espera que “se vea tan bien como se sintió” pese a los “grandes riesgos” que habrían tomado.