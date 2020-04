P30 vs P40: Comparando las mejores cámaras de Huawei

Cada año, Huawei se preocupa de lanzar una nueva entrega de su línea P, la cual está enfocada en lograr la mejor fotografía posible en un celular. La línea fue pionera en integrar las cámaras dobles, triples, y últimamente, el zoom telescópico, entre otras novedades.

Gracias a su coingeniería con Leica, la compañía se ha mostrado bastante orgullosa de los resultados que sus equipos portátiles logran y los consumidores también lo reconocen, haciendo de la serie P de las más populares en el segmento premium que tiene la marca. Pero ¿Cuánto puede cambiar realmente una cámara en un año?

Los estragos de la cuarentena hicieron que me diera cuenta de que por primera vez tengo en mis manos tanto el P30 como el P40 Pro, y si bien cada reseña posee sus propias imágenes y comparaciones, me dediqué ha hacer un ejercicio simple para ver efectivamente si hay diferencias notorias entre ambos modelos.

Las reglas de esta comparación son las siguientes: ambas fotos fueron tomadas desde la misma posición pero sin trípode, por lo que es posible ver ligeros cambios de ángulo. También se optó por usar el modo automático con Inteligencia Artificial, ya que es la forma con el que la mayoría toma sus fotos con estos modelos. La idea es que ustedes mismos tomen sus elecciones, aunque igual comentaré mis apreciaciones personales tras cada ejemplo. Sin nada más que decir, acá está el cara a cara.

Fotos con Zoom: De Gran Angular a 50x

La característica más icónica de cada teléfono es precisamente su gran zoom telescópico, que tanto en el P30 Pro como en el P40 Pro posee un gran acercamiento óptico, junto con mejoras de software. Partiremos con el gran angular, conocido también como 0,6 para luego pasar por cada ruta de acercamiento.

Gran Angular P30 Pro

Gran Angular P40 Pro

Si bien ambas fotos son muy similares, se nota el aumento en el sensor del modelo 2020, sobre todo en dos detalles: la cordillera al fondo se ve más definida, no tan pálida y el edificio de la izquierda también, hay menos sobrexposición de la imagen, lo que hace que el color no se vea blanco.

Foto normal P30 Pro

Foto normal P40 Pro

Con el lente principal de la cámara ya podemos empezar a ver los primeros grandes cambios, sobre todo en lo que se refiere a la calibración de los colores. Ojo, como ya mencioné, ambas están en automático y con el mismo modo sugerido por la Inteligencia Artificial. Si bien ambas imágenes tiene detalles muy similares, los colores del P30 son algo más deslavados, pero quizás más naturales. Al final es siempre cosa de gustos, pero personalmente creo que es más atractiva la segunda, un tono más cálido que ya veremos que se repetirá bastante.

Zoom 5x P30 Pro

Zoom 5x P40 Pro

Ambas cámaras con su zoom óptico al máximo muestran bien el objeto enfocado, pero el P40 logra no solo mostrar bien el objeto de frente, sino que también el fondo. La cordillera se ve mucho másdefinida en vez de estar difusa como en la foto anterior. El tema del color se vuelve a repetir.

Zoom 10x P30 Pro

Zoom 10x P40 Pro

Si lo tuyo son las fotos con zoom, entonces ya podemos ver la diferencia. No solo el P40 Pro mantiene sus colores sino que también se ven muchos más detalles. Algo que se ve mucho mejor retratado en la siguiente prueba.

Zoom 50x P30 Pro

Zoom 50x P40 Pro

Para qué mentirles. Ninguna de las fotos se ve particularmente bien. A ninguna la subiría a mis redes sociales. Pero sin duda que el zoom 50x del P40 Pro es una mejor demostración de la tecnología que la foto del año anterior: formas más definidas, colores que se diferencian del fondo y un panorama algo más útil, sobre todo con luz de día. De nuevo, ninguna es destacable, pero hay una que es mejor que otra.

Selfies

Las selfies son las fotos más populares de redes sociales y una buena cámara selfie siempre hace la diferencia. Si bien el rostro del modelo no es el más apropiado, quise hacer dos pruebas: una selfie a contraluz y otra en interiores, con ambiente controlado. Esto es lo que pasó.

Selfie contraluz P30 Pro

Selfie contraluz P40 Pro

La principal diferencia que veo es que la cámara del P40 trata de hacer que toda la imagen se vea bien, aun cuando hay condiciones de luz adversas. Con eso, sacrifica un poco el color de la cara, lo suaviza pero logra que la imagen muestre correctamente todos los elementos, incluyendo el fondo con un lindo efecto de desenfoque. La del P30, en cambio, logra que algunas cosas se vean bien -los árboles, el rostro- pero el cielo en cambio queda blanco y el pelo con un tono algo extraño.

Selfie Interior P30 Pro

Selfie Interior P40 Pro

Con condiciones de luz apropiadas, en cambio, las selfies son prácticamente iguales. Yo diría que la del P40 tiene un poco más de detalles en cosas como la barba, pero casi imperceptible. Es decir, las selfies son prácticamente iguales, pero el P40 tiene una mejor corrección en momentos donde se requiera.

Modo Retrato

Sin tener a nadie más en mi casa, decidí probar el modo retrato con una figurita con un rostro humano. En serio. Así están las cosas. Por suerte, ambos teléfonos reconocieron el rostro así que sorprendentemente funcionó. Bonus si adivinan quién es este luchador.

Modo Retrato P30 Pro

Modo Retrato P40 Pro

Personalmente, me quedo esta vez con la foto del P30. En este caso, prefiero como se ve el contraste de la luz y la sombra en vez del tono tan homogéneo del sensor del P40 Pro. Eso sí, me gusta más el desenfoque del P40 ya que no es tan agresivo, pero como resultado final, me quedo con la original.

Fotos de comida

Todos estamos cocinando hoy, o al menos intentamos hacerlo. Y si no se sube a internet, es como si no lo hubieses hecho. Tanto el P30 como el P40 Pro incorporan un modo de comida como opción dentro de la inteligencia artificial que reconoce los objetos. Y así es como se ve un plato tan precario como el que hice ese día.

Almuerzo P30 Pro

Almuerzo P40 Pro

Cuando se trata de comida, debo decir, me gusta cuando todo se ve más apetitoso que en la vida real y bueno, la cámara del P40 logra ese objetivo. Ojo que el P30 también hace una mejora, pero la del P40 es más dramática. Es como venir con filtro incorporado.

Modo nocturno

Las imágenes nocturnas son parte de los puntos de venta de casi todas las nuevas cámaras de celulares y claro, la posibilidad de fotografiar la noche sin flash es lo que hace que estos teléfonos sean casi mágicos. De todas formas es un modo bastante controversial porque claro, hay veces que simplemente muestran cosas que ni los ojos humanos pueden ver. Pero vamos.

Foto nocturna P30

Foto nocturna P40

A primera vista parece ser solo cuestión de gustos: si las quieres más oscuras -reflejando la verdadera noche- o si te gusta el efecto increíble de ver como si hubiese luz de noche. Y sí, hay dos estilos bien definidos, al menos si lo tomas en modo automático, que es como se hizo la prueba. De todas maneras, la segunda foto me dice que hay más rango de acción si llegara a tomar yo el control en el modo profesional, ya que claramente podría tomar una foto como la de arriba, cambiando la velocidad de obturación. Pero juzgando foto por foto, yo me quedo con la primera, aun cuando la segunda es técnicamente superior.

Prueba de color

Los que leen mis reseñas saben que me encanta hacer una prueba estándar con una colección de amiibos que tengo para probar colores, sombras y un montón de otras cosas. La idea es que cada foto es prácticamente la misma, y así podemos comparar de reseña en reseña. Las volví a sacar en ambos casos para tener un panorama mucho más cercano.

Amiibos P30 Pro

Amiibos P40 Pro

Solamente por los colores, ya gana el P40, y sí, podemos ya empezar a darnos cuenta de la tendencia. Esta es foto donde quizás más claro queda porque en cuanto a enfoque, desenfoque y detalles de las fotos, ambas están muy parecidas. Pero esa esa inyección de color extra la que da la ventaja al modelo del 2020. Y se nota, claro, que el procesamiento en post siempre tiene algo que ver con los resultados.

Enfoque cercano

Finalmente, si empezamos con el zoom ¿Por qué no terminar con las fotos de cerca? Hice dos categorías: una con un objeto pequeño, para ver cuánto detalle se lograba ver y otra con un texto, pensando en los que usan su teléfono como scanner. En serio ¿hay alguien que todavía tenga un scanner en su casa?

Macro P30 Pro

Macro P40 Pro

Ya lo había advertido en la reseña, pero acá lo confirmo: el P40 Pro tiene de todo, menos un buen lente para hacer macro y se nota. Podemos ver que claro, está el tratamiento de color caracterísitico pero ni la moneda ni la madera se ven bien. Y no se a que se deba. Probablemente Huawei tiene datos de que el modo macro no se usaba tanto como para invertir en el, pero la diferencia es abismante.

Escaneo P30 Pro

Escaneo P40 Pro

Fotografiando textos, pasa algo similar aunque el P40 si logra defenderse bastante bien, pero si se fijan, hay un leve desenfoque en los bordes. Probablemente en un papel blanco no se notaría tanto, pero acá se nota. Ambos se leen bien, pero de nuevo, en este caso el P30 Pro vuelve a salir mejor parado.

Conclusiones

Si bien la gracia de este artículo es que ustedes puedan juzgar con sus propios ojos y elegir que les parece mejor, esto es lo que saqué yo en limpio de esta prueba. Por supuesto que se nota el avance que ha habido en un año, sobre todo en la tecnología del zoom en el P40. Los acercamientos son más claros, limpios y parecen menos una novedad y más una función que podría pensar en usar más.

Los cambios en la paleta de colores me parecen adecuados y vistosos, que es lo que finalmente se quiere lograr en redes sociales.

El tema del modo macro eso sí me tiene desconcertado. Es como haber dado tres pasos hacia adelante y uno atrás sin necesitarlo realmente. Y dependiendo del uso de tus fotos, perfectamente puede que se convierta en el dealbreaker. Y lo más importante: ¿Son las mejoras del P40 Pro tan buenas como para obviar que aun no haya servicios de Google? Al final, la decisión es tuya.