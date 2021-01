Para entender a la locura por las zapatillas en tan solo 30 minutos

Durante las últimas semanas se han concretado diversas conversaciones en torno a la locura que generan los lanzamientos de nuevos modelos de zapatillas, especialmente de la marca Nike y modelos como las Dunk.

Es un tema que sencillamente no es nuevo, ni siquiera para Chile, pero que ha causado revuelo debido al contexto de pandemia, la necesidad de mantener la distancia social y la nula protección de esto último ante las largas filas que se gestan alrededor de los locales.

Aún así surgen las dudas: ¿Por qué se generan estos eventos? ¿Cuál es su atractivo? ¿Quiénes asisten a estos lanzamientos?

Lo claro es que no existe una sola respuesta a esas interrogantes y en lugares como Youtube existen un montón de largos documentales que profundizan bastante sobre esta moda, pero definitivamente ninguno tiene el estilo de “El Mundo de Jeff Goldblum”, la serie que está disponible en Disney+,

El primer episodio de esta serie de National Geographic es precisamente sobre los sneakers, las benditas zapatillas en cuestión, y explora el por qué del encanto del calzado deportivo, las tendencias coleccionistas que se han gestado alrededor o el evento social que las impulsa en el camino.

También en su exploración está el negocio lucrativo que gira en torno a los modelos más llamativos y la reventa sin control que tiene un rol clave en este tema de las filas. Pero quizás lo importante es que este trabajo documental no deja de lado a la exploración de la cultura que se entrelaza a este tipo de calzado, que cuenta con sus propias convenciones en donde se mueve mucho, mucho, mucho dinero.

A pesar de que solo dura 30 minutos, “El Mundo de Jeff Goldblum” logra explicar la historia de esta tendencia, pero aproximándose también al encanto que generan. Eso último es lo que en definitiva sustenta a todo el negocio millonario que se ha armado a su alrededor.

Por ejemplo, en un momento del episodio, un niño de 13 años responde que 1.800 dólares (Alrededor de 1 millón 300 mil pesos chilenos) es lo más que ha pagado por un par de zapatillas. Una locura.

Por otro lado, la serie también explora lo que hay más allá, los aspectos de identidad y de creatividad en el diseño, por lo que no solo esta la discusión sobre los billetes que están en juego. En ese sentido, en uno de los momentos clave del capítulo, Goldblum llega a conclusión de que las zapatillas son un ejemplo de los excesos del marketing y el consumismo, pero también son un vehículo para la creatividad cultural.

“Todos queremos cosas, pero, lo que es más, creo que queremos querer cosas. Dame, dame, dame, quiero, quiero. Necesito. Quiero y ni siquiera sé qué quiero. Es la búsqueda de la felicidad”, explica el célebre actor.

El tema obviamente da para largo, pero la narración del episodio es súper atractiva para entender lo básico sobre este fenómeno. Pero quizás lo más importante es que entendiendo esa base, el foco de la discusión puede deja de estar en las filas en cuestión y podamos centramos en el discurso ambivalente de las autoridades sobre la pandemia.

Sus medidas son recibidas de forma tan confusa por parte de la ciudadanía, que a nadie le debería sorprender que a casi un año de iniciada la crisis del COVID-19, muchos sigan sin sopesar los riesgos.

Si las tiendas no esenciales están abiertas, obviamente estarán aquellos que no tengan problemas con hacer filas por ese artículo que quieren, ya sea para vestir, para coleccionar o revender. Lo importante no es el por qué de lo segundo, sino claramente las condiciones en las que se genera lo primero.