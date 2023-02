Patrick Stewart sobre un posible regreso del Profesor X en Deadpool 3: “Me dijeron que esperara”

Hasta ahora se ha confirmado que Deadpool 3 no solo contará con el retorno de Ryan Reynolds como el mercenario titular, sino que también involucrará el retorno de Hugh Jakcman al rol de Wolverine después de lo que fue Logan.

Pero en medio del hermetismo que suele rodear a los proyectos de Marvel Studios y los rumores que podrían dar cuenta del tono de la película, otro famoso actor de la franquicia de los X-Men que realizó Fox habló sobre su posible regreso como el Profesor X en Deadpool 3.

Durante una entrevista con el portal Comicbook para la promoción de la tercera temporada de Star Trek: Picard, Patrick Stewart fue consultado sobre si ha hablado con Jackman respecto a Deadpool 3 y el impacto que eso podría tener en lo que ambos hicieron en Logan.

Stewart no respondió directamente a esa pregunta y en su lugar solo dijo: “Me dijeron que esperara. No sé nada más que eso, honestamente”.

Si bien por ahora no hay detalles oficiales sobre la trama de Deadpool 3, supuestamente podría incluir elementos del Multiverso y viajes en el tiempo, algo que ya facilitó el retorno de Stewart como una variante de Charles Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness el año pasado.

Pero por ahora no hay nada formal y el debut de Deadpool 3 recién está fijado para noviembre de 2024.