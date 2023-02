Pedro Pascal admitió que no puede “ver una mierda” con el casco de Din Djarin en The Mandalorian

Din Djarin tiene varias características emblemáticas en The Mandalorian que abarcan desde su tono de voz hasta su postura y forma de usar un bláster, pero quizás nada es tan sinónimo del personaje como su armadura y en particular su casco.

Pero aunque como muchos accesorios para la cabeza de Star Wars el casco de Din Djarin ha adquirido un carácter icónico, vestir esa pieza no sería tan genial como parece.

En una reciente conversación con la revista Empire el actror tras el Mando, Pedro Pascal, abordó los desafíos de utlizar el traje del protagonista de The Mandalorian.

“Es como ponerse un guante de pies a cabeza con pesas”, dijo Pascal. “Es irónico que no puedas ver ninguna expresión facial porque te pone completamente en el mundo e instantáneamente hace que el personaje se sienta real, ¡pero no puedes ver una mierda!”, añadió entre risas.

Din Djarin pasa buena parte de The Mandalorian con el casco puesto y debido a eso con el correr de las temporadas se ha refinado el diseño de ese elemento. No obstante, aún no es completamente cómodo.

“Siguieron refinando y haciéndolo más cómodo, pero es como quedarse ciego”, comentó Pascal. “Tu aliento empaña por completo la rendija estrecha por la que puedes ver. No hay visión periférica. Si hay un agujero, voy a caer en él”.

Pero claro, todas las incomodidades pasarían a segundo plano con el atuendo compelto. “Cuando está puesto, inmediatamente te sientes poderoso, protegido, peligroso y como un protector”, finalizó Pascal.

La tercera temporada de The Mandalorian debutará el 1 de marzo en Disney Plus y pueden ver otor avance para su estreno a continuación.