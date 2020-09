Pedro Pascal habló sobre su familia en Chile y los efectos visuales de Wonder Woman 1984 en un panel de DC FanDome

Si son fanáticos de Pedro Pascal y simplemente no pueden esperar hasta que se estrene la nueva temporada de The Mandalorian para ver más del actor, hay algo que puede alegrarles esta tarde de sábado.

Durante esta jornada Warner Bros realizó la segunda parte de su evento DC FanDome que bajo el apodo de “DC FanDome: Explore the Multiverse” puso a disposición de los seguidores de la compañía un montón de contenido ligado a sus apuestas.

En ese contexto, en medio de los paneles de cómics, series y película, se presentó un segmento llamado “Latin America Celebrates DC” donde participaron distintas figuras como artistas y cosplayers de esta parte del mundo.

Pero sin duda una de las apariciones más llamativas fue la de Pedro Pascal. El actor que interpretará a Max Lord en Wonder Woman 1984 apareció al final del panel y habló desde su familia en Chile hasta la experiencia del filmar la nueva cinta de la amazona.

En ese sentido, Pascal reiteró que trata de visitar Chile lo más seguido posible y le gusta compartir con sus 34 primos. Todo mientras también señaló que su familia está orgullosa de su éxito.

“Están muy orgullosos y creo que también un poquito sorprendidos porque la idea de empezar yendo al cine no sé cuantas veces a la semana con mi papá que le encantaba el cine, le encanta el cine, y empezar con esa fantasía de salir en la pantalla y después estudiar actuación, y ser la cosa que me saca de la casa desde chico y después de dedicarme a una carrera, era como una delusión que resultó realidad que también a veces no lo creo”, señaló el actor.

Por otra parte, el actor también habló un poco de su villano en la secuela de Wonder Woman señalando que será un reflejo de las ambiciones de los años ’80.

“Maxwell Lord en esta película representa ese personaje con ese traje que te vende los sueños”, dijo Pascal. “Y quiere como ganar, ganar y ganar, sin límites. Dinero, poder, poder, poder. Y en esa época yo creo que el valor de la existencia de una persona estaba muy conectado al éxito y demostrar el éxito en una manera muy específica”.

Finalmente el actor además señaló que tuvo una muy buena experiencia filmando la película dirigida por Patty Jenkins y reveló que aparentemente los efectos visuales serían en su mayoría prácticos.

“Usaron maneras muy prácticas para hacer las cosas. Uno piensa que todo va a ser filmado en pantalla verde y todos los efectos los van a poner después y uno no lo ve. Pero en esta experiencia el escenario y los efectos especiales, el viento, todo era como realmente estar ahí y tener la experiencia del mundo de acción”, señaló el actor.

El panel “Latin America Celebrates DC” actualmente se puede ver en la página de DC FanDome y cabe destacar que además de Pedro Pascal incluye participaciones del dibujante Amancay Nahuelpan y el director Andy Muschietti.