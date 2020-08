Pedro Pascal negocia para ser parte de la película sobre Nicolas Cage

Pedro Pascal, el actor reconocido por sus papeles en series como Game of Thrones, Narcos y The Mandalorian, podría ser parte de The Unbearable Weight of Massive Talent, la película sobre Nicolas Cage que será protagonizada por el propio actor de La leyenda del tesoro perdido.

De acuerdo a The Wrap, Pascal está negociando para interpretar a “Javi, un superfan de Nic Cage que no es todo lo que parece”.

The Unbearable Weight of Massive Talent es una película que fue presentada durante el año pasado como una producción meta que será una especie de homenaje a la carrera de Cage y en su trama mostrará a una versión ficticia del actor que está desesperado por conseguir un papel en la próxima película de Tarantino y, mientras lidia con la complicada relación con su hija adolescente, terminará involucrado en un asunto con narcotraficantes y la CIA.

En ese contexto, Pascal interpretaría al millonario mexicano que invita a Cage a ser parte de una fiesta de cumpleaños y con ello propicia que Cage sea reclutado por el gobierno de Estados Unidos para recopilar información de inteligencia sobre la red de narcotráfico del personaje del actor de The Mandalorian.

The Unbearable Weight of Massive Talent será dirigida por Tom Gormican en base a un guión que co-escribió con Kevin Etten, obviamente Cage será el protagonista y hasta ahora está confirmado que interpretará a dos versiones de sí mismo: la versión ficticia que ese el foco de la película y una interpretación egocéntrica de su yo de la década de 1990.

Actualmente se espera que esta película comience su producción en el otoño del hemisferio norte, aunque Lionsgate aún no fija una fecha para su estreno.