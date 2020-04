Pedro Pascal recién se sumó a The Mandalorian poco antes del estreno de la serie

Pedro Pascal es encargado de intepretar al cazarrecompensas titular en The Mandalorian, sin embargo, el actor no siempre ha estado detrás del casco del Mando.

Previamente ya se había revelado que durante una parte de las filmaciones de la primera serie live-action de Star Wars Pascal no pudo interpretar al Mando en el set y dobles como Brendan Wayne y Lateef Crowder tuvieron que estar detrás del personaje que cuida a The Child.

Y aunque eso era un antecedente ya conocido, en una nueva entrevista con Yahoo, Pascal reveló que recién pudo sumarse al trabajo de The Mandalorian cuando la producción de la serie estaba bastante avanzada.

“Al comienzo de esto, la parte más secreta fue la primera llamada telefónica”, recordó Pascal. “Dijeron que Jon Favreau y (el productor ejecutivo) Dave Filoni querían reunirse conmigo para hablar sobre ‘algo de Star Wars’. Esas fueron las palabras".

“Así que cuando fui a conocer a Jon, me llevaron a una habitación donde las paredes estaban cubiertas, de esquina a esquina, con ilustraciones de la historia de toda la primera temporada”, añadió el actor. “Obviamente era esta increíble historia de Star Wars con un personaje con el aspecto de Boba Fett en el centro de la mayor parte y luego, obviamente, este adorable y pequeño Baby Yoda”.

Pascal relató que después de mostrarle las ideas para la primera temporada, Favreau se esforzó por convencerlo para que se sumara a la serie y de paso dio a entender que todo esto ocurrió cuando la producción ya había avanzado bastante.

“En el mismo día me llevaron al set donde estaban haciendo pruebas de cámara”, dijo el actor. “Me presentaron a Kathleen Kennedy, me pusieron el casco en la cabeza y luego Jon me envió con seis guiones para mirar y que me hiciera un idea. Podría estar metiéndolo en problemas. El estudio puede no saber esto”.

“Esto fue solo para tener una idea, para ayudarme a considerar el proyecto y también, al menos desde mi perspectiva, para que ellos consideraran de quién era la voz que querían escuchar viniendo del interior de esa máscara”, complementó. “Me eligieron para el papel a medida que nos acercamos al lanzamiento de la primera temporada, mientras filmamos la segunda".

La segunda temporada de The Mandalorian espera estrenarse en octubre de este año y mientras ya hay un tercer ciclo en desarrollo, Pascal asegura que los detalles de la trama se mantienen bajo un estricto secreto.