Película de Demon Slayer supera a El Viaje de Chihiro como el filme japonés más taquillero a nivel mundial

La película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continúa cosechando éxitos y ahora se ha conocido que el filme ha logrado convertirse en el filme japonés más taquillero en todo el mundo en dólares al superar a El Viaje de Chihiro.

Según informa ANN, The Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, ha logrado vender más de 27,45 millones de tickets y ha logrado obtener ganancias por 359,7 millones de dolores sólo en Japón.

La película ha recaudado el equivalente a más de 399,18 millones de dólares estadounidenses solo entre unos pocos países, lo que ha hecho que supere el total actual de 383.397.782 dólares en taquilla mundial de El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, convirtiéndose así en el filme número uno japonés con mayores ingresos.

Junto con el éxito del manga, recientemente, Koyoharu Gotouge, el creador de la obra se convirtió en el primer mangaka en formar parte de TIME100 Next.

Recientemente, además se confirmó que el anime contará con una segunda temporada la cual se estrenará este 2021.