Película de Slam Dunk presenta nueva imagen promocional

Slam Dunk tiene una película en camino, y aunque aún se desconocen la gran mayoría de los detalles del filme, una nueva imagen promocional ha salido a la luz.

Esta nueva imagen no fue dada a conocer de forma online, y fue presentada en un encuentro de baloncesto en Japón entre los Ryukyu Golden Kings y los Kyoto Hannaryz en la Okinawa Arena. La imagen fue fotografiada por los asistentes quienes quienes la compartieron a través de redes sociales.

La imagen, aunque no permite ver el rostro de los personajes, si muestra el puño de dos personas chocándose y es acompañado por el mensaje “Simplemente no quería perder”.

Por el momento se desconoce de quienes son los puños que aparecen en la imagen, aunque muchos especulan que se puede tratar de Rukawa y Sakuragi.

La película contará con Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) en el diseño de personajes y la dirección de animación, además de Katsuhiko Kitada (Attack on Titan), Naoki Miyahara (Digimon Adventure) Yū Kamatani (Looking for Magical DoReMi) y Toshio Ōhashi (LayereD Stories 0) en otras direcciones técnicas.