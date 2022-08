Peter Jackson contó que los encargados de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ofrecieron mostrarle los guiones de la serie y posteriormente lo ignoraron

Aunque El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se basará en lo establecido por los libros de J. R.R. Tolkien para construir su relato ambientado en la Segunda Edad de la Tierra Media y por ende compartirá el mismo punto de partida que las exitosas película de El Señor de los Anillos dirigidas por Peter Jackson, la serie amparada por Amazon Prime Video y la trilogía distribuida por Warner Bros se posicionarán como entregas separadas.

Pero aunque por temas legales eso no suena muy sorprendente, un nuevo antecedente sobre aquella distancia entre ambas producciones no deja de ser llamativo.

Resulta que en una reciente conversación con un podcast de The Hollywood Reporter el director de las películas de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, Peter Jackson, contó que la producción de Los Anillos de Poder intentó sumarlo a su equipo creativo y ofreció enviarle los guiones de la serie comandada por J. D. Payne y Patrick McKay. No obstante, después de aquella promesa el director simplemente fue ignorado.

“Me preguntaron si quería participar con (la escritora y productora Fran Walsh) y les dije: ‘Esa es una pregunta imposible de responder sin ver un guión’”, contó Jackson. “Entonces dijeron: ‘Tan pronto como obtengamos los primeros dos guiones, se los enviaremos’. Y los guiones nunca aparecieron. Eso es lo último que escuché, lo cual está bien. Ninguna queja en absoluto”.

En 2018 Jackson ya había contado que estaba esperando que le mandaran los guiones de la serie, pero en última instancia eso nunca sucedió.

“Hace unos cuatro, cinco años me preguntaron si me interesaría… Así que les dije: ‘¿Ya tienes los guiones?’, porque sé lo difícil que era escribir los guiones para las películas y no conocía la gente que estaba escribiendo sus guiones. Dijeron: ‘Oh, no, todavía no tenemos los guiones, pero tan pronto como los tengamos, se los enviaremos’. Así que estaba esperando que llegaran los guiones y nunca lo hicieron”, añadió el cineasta en otra conversación con The Hollwyood Reporter.

Por ahora no hay una razón oficial respecto a por qué la producción de Los Anillos del Poder no le envió los guiones a Jackson, pero mientras The Hollwyood Reporter plantea que temas de derechos entre Warner Bros y Amazon podrían estar en juego además de tensiones entre Jackson y los herederos de Tolkien, el streaming solo se defendió argumentando que la nueva serie y las clásicas películas son entidades separadas.

“Al buscar los derechos de nuestro programa, estábamos obligados a mantener la serie distinta y separada de las películas. Tenemos el mayor respeto por las películas de Peter Jackson y El Señor de los Anillos y estamos encantados de que esté deseando ver Los Anillos del Poder”, señaló Prime Video.

Porque sí, aunque no le mostraron nunca los guiones prometidos de la serie, Jackson no quedó tan molesto con esa situación como para ignorar la nueva adaptación de la Tierra Media.

“Lo veré. No soy el tipo de persona que desea mala suerte. Hacer cine es bastante difícil. Si alguien hace una buena película o programa de televisión, es algo para celebrar. Lo único que espero con ansias es verlo como un espectador perfectamente neutral”, concluyó el cineasta

El Señor de los Anillos: Lo Anillos de Poder se estrenará el 2 de septiembre mediante Prime Video.