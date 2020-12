Peter Jackson removió las “imperfecciones” de los efectos que aparecieron en el 4K del Señor de los Anillos

Este mes finalmente se concretó el lanzamiento de las versiones de Blu-Ray 4K Ultra HD de toda la saga de la Tierra Media dirigida por Peter Jackson, incluyendo a las elogiadas películas de “El Señor de los Anillos” y las precuelas que expandieron excesivamente a “El Hobbit”.

Los packs incluyen a las versiones de cine y las populares versiones extendidas de las seis películas, a partir de un completo proceso de remasterización supervizado por el propio Peter Jackson, lo que le permitió unificar visualmente a toda la saga.

“Fue interesante volver a revisar estas películas, porque me di cuenta de lo inconsistentes que eran, y eso se debe en realidad a la forma en que se rodó por primera vez la trilogía de ‘El señor de los anillos’, hace unos 20 años”, explicó el director.

En ese sentido, el director planteó que la primera película se filmó en 35mm y su sincronización de color se hizo un proceso fotomecánico, mientras que sus secuelas se hicieron con un proceso digitales. Ahora, con herramientas para modificar colores individuales, pudieron igualar la apariencia de toda la trilogía originar. Lo mismo se llevó a cabo con “El Hobbit”.

De ahí que, al remasterizar las seis películas en 4K, Jackson pudo lograr que las películas se vieran y escuchasen de forma consistente.”A pesar de que son seis películas, no tenían coherencia con el aspecto de la película solo por el momento en que se hicieron... Es genial que ahora todas las películas ahora parezcan filmadas al mismo tiempo”, agregó.

Otro punto que destaca Jackson tiene relación con los efectos de las primeras películas. “Lo que no esperábamos era que, al convertir El Señor de los Anillos a 4K y HDR, las imperfecciones de los efectos visuales comenzaron a notarse. La tecnología de efectos visuales ha avanzado un montón en 20 años y cuando estas se volvieron ultra claras y definidas con el proceso 4K, nos dimos cuenta de que no se estaban manteniendo tan bien, así que tuvimos la oportunidad de remover y sacar cualquier imperfección, pero quiero dejar en claro que no actualizamos o mejoramos ninguna de las tomas de efectos, siguen siendo las mismas”, agregó.

Vean el video a continuación.