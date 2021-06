Phil Spencer critica a PlayStation por su estrategia de lanzamiento de juegos en PC

En una reunión privad Phil Spencer, el jefe de Xbox ha deslizado una crítica indirecta a PlayStation por su estrategia frente al lanzamiento de juegos en PC.

Según recoge VGC, Spencer ha señalando que “somos la única plataforma que lanza sus juegos en consola, PC y en la nube de manera simultánea”, y agregando que “otros llevan sus juegos de consola a PC años más tarde, obligando no sólo a que la gente tenga que comprar su hardware por adelantado sino que además tenga que comprar los juegos otra vez para jugar en PC”.

Aunque no menciona a Sony ni PlayStation, esta es la estrategia que ha adoptado la competencia para el lanzamiento de juegos en PC, y que inició con la llegada de Horizon Zero Dawn en 2020 a PC, tras haber sido lanzado en 2017 para PS4. Más recientemente, fue el turno de Days Gone de aterrizar en PC.

Por el momento desde PlayStation han dado a conocer que tienen pensado seguir con esta estrategia de llevar sus juegos exclusivos de consola a PC, algo que hay que mencionar, hace un tiempo parecía imposible. De todas formas, desde la compañía han señalado que no realizarán lanzamientos simultáneos de sus juegos en consolas y PC, algo que se ha vuelto habitual en Xbox.

“Todos nuestros juegos están en nuestro servicio de suscripción desde el primer día, incluyendo soporte completo multiplataforma”, agregó Phil Spencer.

Finalmente, la cabeza de Xbox, mencionó que “el año pasado duplicamos con creces nuestras ventas de juegos propios en PC, y somos unos de los mayores editores en Steam. Mirando hacia el futuro, vemos un crecimiento continuo en PC el año que viene a través de una asombrosa lista de juegos de Xbox Game Studios y Bethesda”.

Microsoft será una de las compañías que estará presente en el E3 2021, y tiene programada su conferencia para el próximo domingo 13 de junio.