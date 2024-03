“Pienso en cuántos juegos me quedan, y no son tantos”: Neil Druckmann se refiere a su futuro y lo estresante de desarrollar juegos

Neil Druckmann, el director creativo de The Last of Us, se ha referido recientemente a su futuro en la industria de videojuegos dando a conocer que no le quedan muchos juegos por hacer.

A través de una entrevista con el rapero Logic a través de Youtube (Vía VGC), es que el desarrollador señaló que “Supongo que no me veo haciendo esto para siempre a esta escala”, agregando que “Es mucho y te exige mucho. Es muy estresante gestionar tanta gente y tantos estudios en todo el mundo”.

Según explicó, “Entonces, estabas hablando de cómo estás entrando en esta nueva fase de tu vida, donde tus hijos son el número uno, y yo estoy en un lugar similar donde mis hijos son el número uno. Y sé que, sobre todo, mi hija tiene ahora 13 años y siento que la vida la está alejando de mí. Sé que el tiempo es limitado, por eso es muy valioso para mí y no quiero desperdiciarlo cuando quieran pasar tiempo conmigo, y eso es lo número uno”.

Es así, como finalmente explica que “podría verme haciendo la transición a algo que sea más discreto y menos estresado, que aún me permita tener esta salida creativa. Pero ya sabes, comencé a pensar en cuántos juegos me quedan, y no son tantos”.

De acuerdo a lo que explicó Druckmann en la ocasión, todo cambió tras el exitoso lanzamiento de Uncharted 2 en 2009, ya que tras este el foco estaba puesto en ellos. “Tienes que pensar, ‘¿Cómo lo hacemos grandioso y cómo lo hacemos de una manera que no parezca que nos estamos repitiendo?’ Así que siempre hay que hacerlo grandioso y nuevo, lo cual es realmente muy difícil”.