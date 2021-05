PlayStation Studios tendría más de 25 juegos para PS5 en desarrollo, la mitad serían nuevas IP

Según una reciente información se dio a conocer que PlayStation Studios está desarrollando más de 25 juegos para PlayStation 5, de los cuales, cerca de la mitad serían nuevas IP.

A través de una entrevista con Wired, la cabeza de PlayStation Studios, Hermen Hulst, se refirió al respecto señalando que tienen un montón de proyecto, muchos más de los que se han escuchado hasta la fecha.

Cabe recordar que hasta ahora alguno de los juegos que se están esperando para PlayStation 5 son God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, y Ratchet and Clank: Rift Apart, lo que deja una veintena de juegos sin conocerse.

Por el momento, es probable que algunos de los anuncios se produzcan en las fechas cercanas al E3, evento en el cual no participará PlayStation, pero es probable que de todas formas se tenga algún tipo de presentación propia de la compañía.