Polybius, el videojuego de la leyenda urbana que tuvo su guiño en el penúltimo episodio de Loki

De acuerdo a una leyenda urbana que surgió a comienzos de siglo en Estados Unidos, Polybius era el nombre de un videojuego que tuvo una corta vida en las salas de arcade durante la década de los ochentas.

Esa corta existencia se habría debido al secreto tras su creación: era supuestamente parte de un experimento psicológico emprendido por el gobierno de Estados Unidos.

Como parte de la leyenda, el videojuego tuvo algunas pruebas en 1981, en la ciudad de Portland, con jugadores teniendo la mala fortuna de tomar su control. Dichos sujetos no solo habrían sufrido efectos adictivos intensos al jugar Polybius, por lo que inclusive habrían habido peleas en los sales para decidir quién sería el siguiente, sino que también habrían tenido que enfrentar otro tipo de efectos psicológicos como la amnesia, insomnio, terrores nocturnos y, obviamente, alucinaciones con los propios elementos gráficos de Polybius,.

La leyenda indicaba además que, como todo proyecto secreto del gobierno, las máquinas de juego eran resguardadas por hombres de negro que recogían los datos de las máquinas para analizar sus efectos. De ahí que una vez que terminó la tarea, un mes después de su lanzamiento, todas las máquinas fueron removidas del mercado. Simplemente las pruebas de su existencia fueron eliminadas, como si hubiesen sido parte de algo digno de Los Archivos X.

Y toda esa historia ahora es rescatada a propósito de un breve elemento que apareció en la serie de Loki.

En una escena, justo detrás del notable Loki viejo interpretado por Richard E. Grant, se pudo ver una máquina de Polybius. Claro, algo como eso obviamente tenía que ir a parar al “vacío” al final de los tiempos.

Tengan en cuenta que a raíz de la popularidad de esta leyenda, Polybius ha inspirado a algunos juegos que han llegado a clamar que se inspiraron directamente en la obra original. Claro, sus desarrolladores han llegado a decir que sí jugaron a este juego que realmente nunca existió.

Pero la cosa no se queda ahí. Polybius inclusive apareció como parte del video musical de la canción “Less Than” de Nine Inch Nails.

Y obviamente, la leyenda urbana también tuvo un cameo en la serie de Los Simpson.