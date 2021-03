Por ahora solo hay que conformarse con unos segundos de Y: The Last Man

Como parte de la promoción de “FX on Hulu”, una sección del canal de cable en el servicio de streaming que solo está en Estados Unidos, finalmente se han dado a conocer las primeras imágenes de la esperada adaptación del cómic Y: The Last Man .

Todo surge a parte de un video promocional disponible en el canal de Youtube de FX.

No es mucho, pero podemos contar:

Un avión cayendo en picada, probablemente porque su piloto cae muerto en pleno vuelo ante el incidente que provoca que todos los seres vivos con cromosoma Y mueran en un santiamén.

La madre y hermana del protagonista. La primera, la congresista Jennifer Brown , interpretada Diane Lane, corre a toda velocidad. La segunda, Hero Brown, a cargo de la actriz Olivia Thrisby, ve estupefacta el caos que se genera en los primeros instantes luego de que todos los hombres han caído muertos.

La serie actualmente está filmando su primera temporada hasta julio próximo, por lo que recién en el segundo semestre podrían llegar novedades sobre la fecha de estreno de esta versión audiovisual del cómic de Brian K. Vaughan y artist Pia Guerra.