Portales a distintas dimensiones rodean a Doctor Strange en una nueva portada de Multiverse of Madness

Aunque durante las últimas semanas Marvel Studios se ha enfocado en lo que será el estreno de Moon Knight, el estudio también tiene en la mira al debut de su próxima película: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Es por eso que durante este viernes la compañía compartió algunos nuevos acercamientos a la cinta de la mano de las portadas para la siguiente edición de la revista Empire.

Como podrán ver a continuación, estas no son fotos de la secuela de Doctor Strange y más bien son imágenes promocionales que nos ofrecen nuevos vistazos al héroe interpretado por Benedict Cumberbatch y otros personajes como Wanda Maximoff y America Chavez.

Pero quizás lo más curioso es que la segunda portada incluye varios portales que aparentemente muestran un poco de diferentes rincones del Multiverso, reforzando así la idea de que el MCU solo será un pequeño escenario en esta aventura dirigida por Sam Raimi. De hecho, mientras en algunas partes de la segunda cubierta se pueden ver personajes como Rintrah y Master Mordo, si miran con detención podrán ver desde un dinosaurio hasta una misteriosa puerta que también aparece en los adelantos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.