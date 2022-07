Prepárense para el final de la tercera temporada de The Boys con un nuevo avance

[Esta nota incluye spoilers sobre la tercera temporada de The Boys]

Si desde la semana pasada no han dejado de pensar en la revelación sobre la historia de Homelander, The Boys quiere que sus dudas sigan creciendo de cara al final de su tercera temporada.

Este martes Amazon Prime Video lanzó un avance para el último episodio del tercer ciclo de The Boys, sin embargo, aquel adelanto no dice nada sobre la revelación del parentesco entre Homelander y Soldier Boy ni tampoco aborda los efectos nocivos del compuesto V temporal que descubrió Annie, sino que solo se enfoca en una inminente confrontación entre bandos que no están completamente claros.

Así, mientras Homelander le advierte a Black Noir que sus armas no servirán contra Soldier Boy, Hughie declara que deben salvar a todo el mundo aún cuando sean personas que no lo merezcan. Todo mientras Butcher parece decidido a convertirse en supe una vez más aún que eso pueda costarle la vida.

Sin más preámbulos, puedes ver el avance para el final de la tercera temporada de The Boys aquí:

El final de este ciclo de The Boys debutará este 8 de julio en Amazon Prime Video y la serie ya fue renovada para una cuarta temporada que comenzaría su rodaje en agosto.