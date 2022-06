Prepárense para el final de temporada con las nuevas fotos de Stranger Things 4

Después de revelar un intrigante teaser durante la semana pasada, ahora Netflix sigue pavimentando el camino para Stranger Things 4 con las primeras imágenes para el octavo y noveno episodio de ese ciclo de la serie.

Obviamente estas fotos están vinculadas a puntos de la trama de la primera parte de Stranger Things 4 por lo que si todavía no están al día con la serie este es su momento para guardar esta nota y volver cuando y estén al tanto de cómo concluyó el primer volumen.

Dada esa advertencia de spoiler, en estas nuevas fotos de Stranger Things 4 podrán ver a Eleven con Papa; mientras Mike, Will, Jonathan y Argyle siguen su travesía de California a Hawkins. No obstante, los más llamativo está en otras imágenes que tantean que de una forma u otra Nancy conseguirá salir de The Upside Down. Todo mientras que Joyce, Murray, Yuri y Hopper aparentemente no están completamente libres de problemas en Rusia.

La segunda parte de Stranger Things 4 constará de dos episodios: “Papa” (Stranger Things 4x08) que durará 1 hora y 25 minutos; y “The Piggyback” (Stranger Things 4x09) que se extenderá 2 horas 20 minutos.

Ambos capítulos estarán disponibles en Netflix desde el 1 de julio y obviamente serán la antesala de la quinta y última temporada de Stranger Things.