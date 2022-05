Prepárense para una nueva adaptación de La Liga de los Hombres Extraordinarios

Una nueva adaptación de La Liga de los Hombres Extraordinarios (The League of Extraordinary Gentlemen) está en camino. Según destapó The Hollywood Reporter, 20th Century Studios está trabajando en una nueva serie basada en la saga de cómics creada por Alan Moore y Kevin O’Neill.

Si bien esta no es la primera vez que se intenta concretar otra adaptación de La Liga de los Hombres Extraordinarios después de la película de 2003, ahora el proyecto está avanzando de la mano de Justin Haythe (Red Sparrow, Revolutionary Road) como guionista y tendría como objetivo presentarse mediante el streaming Hulu en Estados Unidos.

Esta serie basada en La Liga de los Hombres Extraordinarios contará con Don Murphy, quien también estuvo involucrado en la película de 2003, como productor junto a Susan Montford y Erwin Stoff de 3 Arts Entertainment.

Por ahora no hay una sinopsis ni más detalles sobre esta apuesta, pero cabe recordar que a grandes rasgos el concepto de La Liga de los Hombres Extraordinarios gira en torno a figuras literarias que operan como una especie de héroes en la Inglaterra de la época victoriana.