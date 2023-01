Prime Video ya está trabajando en una segunda temporada de Gen V, su spin-off universitario de The Boys

Prime Video todavía no fija una fecha concreta para el estreno de la primera temporada de Gen V, su nuevo spin-off de The Boys. Sin embargo, según Deadline el streaming ya estaría trabajando en un segundo ciclo del programa.

Concretamente, aunque la plataforma de Amazon todavía no renueva la serie para una segunda temporada, ya comenzó una sala de escritura para una potencial renovación. Esa sala de guionistas será encabezada por Michele Fazekas, quien sería la única showrunner de esa entrega ya que Tara Butters, la co-showrunner del primer ciclo, no continuaría por temas personales.

Gen V será el primer spin-off live-action de The Boys y su trama se desarrollará en una universidad controlada por Vought, el conglomerado detrás de The Seven. En ese contexto, el programa promete explorar “las vidas de los Supes competitivos y hormonales mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por el ranking más alto de la escuela”.

Esta serie debutará este año y su elenco incluirá a Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigoss.