Production I.G. hará un anime de Terminator para Netflix

El reconocido estudio de animación Production I.G, quienes han estado detrás de series como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kuroko no Basket y la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, además de colaborar en Neon Genesis Evangelion, harán una adaptación de Terminator para Netflix.

Por ahora no existen detalles sobre su plan con el mundo de los T-800, pero está confirmado que el guionista Mattson Tomlin (Project Power) trabajará codo a codo con el estudio de animación. Tampoco hay fecha de estreno proyectado para esta serie.

“La más aterradora máquina de matar en la historia de la ciencia ficción está de regreso, tal y como prometió”, explicó una de las cuentas de redes sociales de Netflix.

Terminator surgió de la mano del director James Cameron en el cine, quien también realizó una secuela. Posteriormente se intentaron hacer múltiples continuaciones para la pantalla grande, pero ninguna prosperó. Algunas, como Terminator: Genisys, fueron destruidas por la crítica.