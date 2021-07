Productor de Man of Steel cree que dos Superman distintos pueden coexistir en el cine

¿Puede existir otra película del Superman de Henry Cavill si J.J. Abrams está impulsando a un proyecto con un hombre de acero afroamericano? Esa es una duda no menor para un montón de fanáticos.

Pero el productor Charles Roven, quien previamente trabajó en películas como The Dark Knight y Man of Steel, cree que la única forma de avanzar es impulsar a varios proyectos en paralelo.

“Si van a avanzar con la visión de un cineasta, tienes que permitir múltiples visiones. No puedes tenerlo de otra manera. No todo el mundo va a pensar igual”, explicó Roven a ComicBook. “Entonces creo que si alguien les aporta una visión coherente, es mi entendimiento, y podría estar equivocado, porque no he leído el guión o lo que sea, pero incluso en The Flash, que supuestamente tiene varios Batman, tendrán una visión algo cohesiva del universo que se ha creado desde que Ezra ha interpretado a The Flash”, agregó.

Según el productor, ese hecho implica que no están negándose a hacer otras cosas con Superman. Sin embargo, sí cree que hay que demostrar que algo va a funcionar. “Tienes que ser capaz de decir: Esto es lo que realmente voy a ofrecer y luego trabajaremos’”, remarcó.

Adicionalmente, el productor sacó a colación la propia experiencia de los cómics, en donde la etapa de Los Nuevos 52 fue creada cuando el canon estaba estacando. Inclusive planteó que en los cómics existen múltiples Linterna Verde, por lo que no solo puede existir uno solo. Y son ese tipo de cosas lo que lo llevan a creer que es posible de hacer algo similar en el cine.

Tengan en cuanta que algo de eso ya sucederá con The Flash. Aquella película tendrá el próximo año a dos Batman (Ben Affleck y Michael Keaton), pero varios meses antes se estrenará una película con otro murciélago (Robert Pattison).