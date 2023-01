Productos promocionales ofrecen nuevos vistazos al traje de Barry Allen en la película de The Flash

A la espera del lanzamiento de un nuevo tráiler que estaría planificado para mediados de febrero, esta semana se revelaron dos nuevos vistazos al traje que tendrá el héroe titular en The Flash.

Si bien estos no son los primeros acercamientos al nuevo atuendo de superhéroe que tendrá el Barry Allen de Ezra Miller, estos productos promocionales permiten analizar con bastante detalle al atuendo que incluirá botas que no serán completamente doradas, una base con textura, diseños de rayos y un llamativo casco.

Como podrán ver a continuación, estos vistazos no son imagenes oficiales lanzadas por Waner Bros ni nada por el estilo y simplemente corresponden a lo que sería una portada variante y un reloj de la película.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y su estreno está planificado para junio de este año.