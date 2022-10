Quentin Tarantino desmiente al reclamo de Kanye West sobre Django Unchained

Recientemente, y en medio de todas sus polémicas, el rapero Kanye West acusó a Quentin Tarantino de robarle una idea, que planeaba utilizar en el videoclip de su canción Gold Digger, para utilizarla en la película Django Unchained.

Pero puestas la cartas sobre la mesa, el director desmintió al polémico músico como parte de una conversación en el late show de Jimmy Kimmel.

“No hay verdad en la idea de que a Kanye West se le ocurrió la idea de Django y luego me la contara y yo dijese: ‘Oye, guau, esa es una idea realmente genial’. Déjame tomar la idea de Kanye y hacer Django Unchained a partir de ella’. Eso no sucedió, recalcó Tarantino. “Yo tuve la idea de Django por un tiempo antes de conocer a Kanye”, agregó.

De acuerdo al director, conoció en el marco de una idea que tuvo West para generar una película a partir d su primer álbum, The College Dropout. Tarantino explicó que el rapero quería que diversos directores tomaran las canciones del disco y se encargaran de crear los segmentos que conformarían a la planeada película.

“Lo usamos como una excusa para conocernos y así nos conocimos, nos lo pasamos muy bien. Él tenía una idea para un video. Creo que fue para el de Gold Digger, en el que sería un esclavo. Y todo sería la narrativa de esclavos donde él es un esclavo y está cantando Gold Digger”, agregó Tarantino.

“Estaba destinado a ser irónico. Y es como un gran musical. Quiero decir, como no escatimar en gastos con él en este traje de esclavo, haciendo todo. Y luego eso también fue parte del rechazo. Pero desearía que lo hubiera hecho. Sonaba muy bien. De todos modos, a eso se refiere”, puntualizó Tarantino.