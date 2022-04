¿Quién es el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Sam Raimi tanteó que hay varias opciones

Cuando falta exactamente un mes para el estreno de la película en Estados Unidos, Marvel Studios finalmente autorizó a Sam Raimi para hablar con un poco más de libertad sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Así, aunque obviamente el director no divulgó grandes sorpresas ni confirmó los rumores en torno al Profesor X y los Illuminati, en una entrevista con Fandango el responsable de Evil Dead resolvió varias inquietudes sobre la secuela de Doctor Strange y anticipó algunos elementos claves de la película.

Por supuesto, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, Doctor Strange in the Multiverse of Madness retomará la historia de Stephen Strange tras los eventos de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home. Es decir, tras el chasquido de Iron Man y con Wong como Hechicero Supremo. En ese sentido, la película pretende abordar una serie complicaciones para el personaje de Benedict Cumberbatch. Todo al mismo tiempo que se realiza un recorrido por el Multiverso, se presenta a America Chavez y se continúa la historia de Wanda Maximoff tras WandaVision.

Pero hasta ahora Marvel Studios no ha confirmado quién será el gran villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y aunque sería fácil apuntar a personajes como Gargantos y la misma Wanda, Raimi quiso matizar un poco las cosas.

“Bueno, hay iteraciones de nuestros personajes a lo largo del multiverso. Entonces, si tuviera que decir Strange - realmente se supone que no debo responder a esta pregunta-, pero podría estar refiriéndome a un Strange alternativo. Lo mismo con Wanda y Mordo. Pero yo diría, en diferentes momentos, todo lo anterior”, señaló el director.

Evidentemente eso no aclara mucho el panorama y solo deja claro que no todas las variantes serán buenas o malas. Algo que se torna aún más llamativo al tomar en cuenta que, según Raimi, los poderes de los personajes cambiarán en sus distintas versiones.

“Wow. Esa es una pregunta que he estado haciendo a los niños en el patio de recreo desde tercer grado.¿Quién es más fuerte, este personaje o aquel personaje? Bueno, creo que la magia de Wanda, en la tradición de Marvel, es más poderosa que casi cualquier otro personaje en esta película, pero el Doctor Strange tiene un conocimiento de las artes místicas que Wanda no tiene, y tiene la ayuda de Kamar- Taj”, señaló Raimi al ser consultado sobre quién es más fuerte entre Wanda y Strange. “Si tuvieras que enfrentarlos entre sí, diferentes versiones alternativas de sí mismos... podría haber un Doctor Strange que sea más poderoso que nuestra Wanda. O podría haber una Wanda que sea más poderosa que nuestra Wanda aquí. Entonces, debido a estas versiones alteradas, todo es una mezcla de posibilidades”.

Raimi define a la secuela de Doctor Strange como un “viaje al multiverso” que tendrá elementos de terror y, respecto a la aparición de variantes, el director dijo que tanto Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) como Elizabeth Olsen (Maximoff) experimentaron un “gran desafío para ellos y muy divertido”.

(L-R): Xochitl Gomez as America Chavez, Benedict Wong as Wong, and Benedict Cumberbatch as Dr. Stephen Strange in Marvel Studios' DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS. Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá funciones desde el 4 de mayo en Chile.