Rápido y Furioso debería reducir su escala y volver a sus orígenes para las próximas películas según uno de sus productores

Cuando la primera película de Rápido y Furioso se presentó en 2001, la idea de que eventualmente esa entrega propiciara más de una decena de películas y una de ellas incluso involucrara una trama con un auto en espacio, parecía algo descabellado. Después de todo, la historia de Toretto arrancó con carreras callejeras y una investigación encubierta de Brian O’Conner.

Pero en pleno 2022 las alocadas carreras y acrobacias imposibles son solo la punta del iceberg de lo que han ofrecido las películas de Rápido y Furioso y existe la latente promesa de que en Rápido y Furioso 10 y Rápido y Furioso 11 esta saga cierre con escenas aún más espectaculares e inverosímiles.

No obstante, aunque la recaudación de estas películas demuestra que hay un público cautivo con la historia de Toretto y su familia, Neal Moritz cree que tal vez sería bueno que Rápido y Furioso bajara un poco sus revoluciones.

El productor que ha estado involucrado en todas las películas de la “saga rápida” conversó con el podcast The Town with Matthew Belloni e indicó que sus ambiciones para el futuro de Rápido y Furioso no implican seguir creciendo mientras se evitar convertir a esta franquicia en una parodia de sí misma, sino que le gustaría que las cosas disminuyan y se vuelva a los orígenes.

“Honestamente, creo que en el futuro me gustaría que fueran más pequeñas y me gustaría empezar a volver a donde empezamos”, dijo Moritz. “Creo que es una manera interesante de hacerlo. Me gusta hacer zig y luego zag. Me gusta intentar hacer algo diferente y creo que eso es lo que exige el público en estos días”.

De momento se ha planteado que Rápido y Furioso 11 será la última película de la franquicia principal. No obstante, quién sabe, quizás podamos ver más de Toretto y su familia en otra entrega tras aquella película y Rápido y Furioso 10.