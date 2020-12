Rayne Roberts encabezará el desarrollo de Star Wars: The Acolyte junto a Leslye Headland

Star Wars: The Acolyte probablemente es uno de los proyectos más misterios en los planes a futuro de Lucasfilm y es que, pese a que la serie fue presentada formalmente durante la conferencia de Disney para sus inversionistas, el proyecto comandado por Leslye Headland (Rusian Doll) aún no revela muchos detalles sobre su propuesta y por ahora solo se conocen un par de antecedentes acotados sobre lo que pretende mostrar.

Sin embargo, mientras todo apunta a que tendremos que esperar para conocer más detalles sobre la historia de Star Wars: The Acolyte, recientemente se reveló un nuevo antecedente sobre la producción de la serie.

De acuerdo al sitio web de Lucasfilm, Rayne Roberts se sumó al trabajo en Star Wars: The Acolyte y particularmente tendrá la misión de desarrollar la serie junto a su creadora, Leslye Headland.

Roberts es una persona con una basta experiencia en Lucasfilm y entre sus créditos no solo se contempla la producción de la serie animada Star Wars: Rebels, sino que también figura el desarrollo y producción deStar Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi, Solo: A Star Wars Story y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Según los antecedentes que se conocen hasta ahora, The Acolyte estará ambientada durante los últimos años de la Alta República, su historia girará en torno a una protagonista femenina y se presentará como ”un thriller de misterio que llevará a la audiencia a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro”.