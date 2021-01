Reafirmen sus sospechas sobre WandaVision con este nuevo clip del próximo episodio de la serie

Si quieren ver el próximo episodio de WandaVision sin ningún tipo de pista respecto a qué sucederá, el nuevo adelanto de la serie que fue revelado por Marvel Studios claramente no será para ustedes.

Durante este jueves se dio a conocer un clip extendido del cuarto capítulo y, aunque no alcanza a durar un minuto, básicamente confirma varias sospechas sobre la serie.

Por lo tanto, si no quieren spoilers, no sigan leyendo, no lo vean y solo tengan en cuenta que cuando vean el episodio el viernes las respuestas comenzarán a desplegarse con el regreso de caras conocidas del MCU como Darcy Lewis (Kat Dennings) de Thor y Jimmy Woo (Randall Park) de Ant-Man and the Wasp.

Ahora, si a ustedes les gustan los adelantos, prepárense para algunos spoilers de WandaVision.

El tercer episodio de WandaVision concluyó con “Geraldine” (Teyonah Parris) siendo expulsada de Westview y un montón de vehículos de S.W.OR.D llegando a la escena para mostrar que lo que sea que está pasando en es pueblo no es normal.

En ese sentido, mientras todo apunta a que Wanda seguirá viviendo su vida suburbana con Vision y sus hijos, este nuevo adelanto confirma que en el cuarto capítulo de la serie se comenzará a explicar qué está pasando fuera del mundo que se ha mostrado en los episodios anteriores.

Así, el adelanto arranca confirmando que “Geraldine” no es una vecina de Westview y en realidad es Monica Rambeau, una agente de S.W.OR.D.

Por ahora no está claro qué rayos hace S.W.OR.D. en el MCU, pero este clip tantea que la organización contará con Rambeau, Jimmy Woo y Darcy Lewis entre sus filas. Todo mientras estará monitoreando de cerca al mundo donde están Wanda, Vision y sus vecinos.

De hecho, en el clip no solo se logran apreciar monitores como en el final primer episodio, sino que también aparecen fichas con los personajes que desde ya generan más sospechas en torno a Agnes (Kathryn Hahn).

Sin más preámbulos, pueden ver el adelanto continuación:

WandaVision contará con nueve episodios y su cuarto capítulo debutará este 29 de enero en Disney Plus.