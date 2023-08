Rebel Moon 1 y 2, lo nuevo de Zack Snyder, ya tiene título oficial

Rebel Moon 1 y 2 las próximas películas de ciencia ficción de Zack Snyder ya tienen nombre oficial, esto en la antesala del teaser trailer que se presentará este martes en el marco de la Gamescom.

De esta forma, según dio a conocer What’s On Netflix, la primera de estas películas, que se llegará a Netflix el próximo 22 de diciembre, tendrá por nombre Rebel Moon Part 1: A Child of Fire, mientras que la segunda entrega se titulará Rebel Moon Part 2: The Scargiver.

“Una colonia pacífica en el borde de la galaxia es amenazada por los ejércitos de un regente tiránico llamado Balisarius. Los civiles desesperados envían a Kora, una joven que tiene un pasado misterioso, a buscar guerreros de planetas cercanos para ayudarlos a desafiar al regente”, apunta la sinopsis del primer filme.

Descrita como una epopeya fantástica, esta película será dirigida por Zack Snyder con un guion coescrito en conjunto con Shay Hatten y Kurt Johnstad.

En cuanto al elenco, esta contará con Sofia Boutella como Kora, Ed Skrein como el almirante Atrticus Noble, Charlie Hunnam como Kai, Michiel Huisman como Gunnar, Djimon Hounsou como general, Staz Nair como Tarak, Doona Bae como Nemesis, Ray Fisher como Darrian Bloodaxe y E. Duffy como Milius.